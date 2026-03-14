Serie B, è quasi un testacoda: le formazioni ufficiali di Sampdoria-Venezia

Sfida interessante alle 19:30 che porta avanti questa 31esima giornata di Serie B. In campo quasi un testacoda: la capolista Venezia fa visita alla Sampdoria, in una situazione di classifica abbastanza deficitaria e reduce dall’ennesimo avvicendamento in panchina. Ecco le scelte dei due tecnici Attilio Lombardo e Giovanni Stroppa:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Hadzikadunic, Palma; Di Pardo, Conti, Esposito (C), Cicconi; Cherubini, Begic; Brunori

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Hainaut, Schingtienne, Svoboda (C); Sagrado, Dagasso, Doumbia, Busio, Franjic; Perez, Adorante

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Sabato 14 marzo

Ore 17:15 - Monza-Palermo

Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia

Domenica 15 marzo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 63*

Monza 60*

Frosinone 59

Palermo 57*

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 37*

Padova 34

Carrarese 33

Avellino 33*

Empoli 32

Virtus Entella 31*

Bari 31

Mantova 31

Sampdoria 30*

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 25*

* una gara in meno