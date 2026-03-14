Serie B, è quasi un testacoda: le formazioni ufficiali di Sampdoria-Venezia
Sfida interessante alle 19:30 che porta avanti questa 31esima giornata di Serie B. In campo quasi un testacoda: la capolista Venezia fa visita alla Sampdoria, in una situazione di classifica abbastanza deficitaria e reduce dall’ennesimo avvicendamento in panchina. Ecco le scelte dei due tecnici Attilio Lombardo e Giovanni Stroppa:
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Hadzikadunic, Palma; Di Pardo, Conti, Esposito (C), Cicconi; Cherubini, Begic; Brunori
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Hainaut, Schingtienne, Svoboda (C); Sagrado, Dagasso, Doumbia, Busio, Franjic; Perez, Adorante
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Sabato 14 marzo
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 60*
Frosinone 59
Palermo 57*
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 37*
Padova 34
Carrarese 33
Avellino 33*
Empoli 32
Virtus Entella 31*
Bari 31
Mantova 31
Sampdoria 30*
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 25*
* una gara in meno