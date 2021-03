Serie B, Empoli-Pordenone: prove di allungo per la capolista

Neanche un attimo di respiro in Serie B, con tutte le squadre di nuovo in campo per il turno infrasettimanale valido per la ventinovesima giornata: la capolista Empoli è in scena al "Castellani" contro il Pordenone (calcio d'inizio alle ore 19) in una sfida da non fallire per continuare ad inseguire l'obiettivo della promozione diretta in Serie A. Dirigerà il confronto il sig. Federico La Penna della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Undici risultati utili consecutivi per il sodalizio toscano, reduce dal successo esterno con il Vicenza e sempre più primo in graduatoria grazie alle recenti sbandate di Monza e Salernitana: amministrare i sei punti di vantaggio da qui a fine stagione sarà un compito piuttosto arduo per la formazione allenata da mister Dionisi, che questa sera cambierà qualche interprete nell'undici titolare pur restando fedele al 4-3-1-2. Fiamozzi e Parisi dovrebbero agire sulle corsie esterne, nel reparto offensivo sarà Matos ad affiancare il "jolly" Mancuso.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Situazione tutt'altro che rosea in casa neroverde: ad appesantire un momento già delicato dal punto di vista dei risultati (una sola vittoria nelle ultime dieci partite disputate e soli sei punti di vantaggio rispetto alla zona Playout), si sono aggiunte anche le problematiche legate al Covid-19 con due componenti del gruppo-squadra che sono risultati positivi e non saranno dunque a disposizione di Tesser per questa trasferta. Anche nelle fila degli ospiti dovrebbero esserci novità rispetto all'ultima gara pareggiata a reti inviolate con il Pescara: non è stata resa nota l'identità dei positivi, dunque è difficile ipotizzare uno schieramento ma quantomeno in attacco dovrebbero essere certe le presenze di Musiolik e Ciurria.