Serie B, Empoli-Venezia: Zanetti insegue il quinto successo consecutivo

Nella 25ª giornata della Serie BKT 2020/2021 l'Empoli del tecnico Alessio Dionisi affronta il Venezia del tecnico Paolo Zanetti presso lo Stadio Comunale "Carlo Castellani".

COME ARRIVA L'EMPOLI - Gli azzurri sono attualmente al 1° posto in classifica con 45 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno pareggiato 1-1 fuori casa contro il Pisa (Pisa SC 1909 vs Empoli FC 1-1, 20 febbraio 2021).

Dionisi, la cui squadre viene da quattro pareggi consecutivi, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-1-2 con Brignoli in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Fiamozzi, Casale, Romagnoli e Parisi. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato dal polacco Żurkowski, dallo sloveno Štulac e dallo svizzero Haas. In attacco, alle spalle del tandem d'attacco Mancuso e La Mantia, vestirà i panni del trequartista il macedone naturalizzato svizzero Bajrami.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Gli arancioneroverdi, che sono momentaneamente al 4° posto in classifica con 41 punti, sono reduci dalla vittoria casalinga 3-2 contro l'Entella (Venezia FC vs Virtus Entella 3-2, 20 febbraio 2021).

Zanetti, che vuole prolungare la propria striscia di vittorie consecutive (arrivata a quattro), sembra orientato a schierare un 4-3-1-2 con Pomini tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni e Ricci. In mediana, sempre da destra a sinistra, composto da Rossi, dal francese Taugourdeau e da Fiordilino. Davanti, dietro la coppia Forte e dal norvegese Johnsen, agirà Aramu sulla trequartista.