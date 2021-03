Serie B, Empoli-Virtus Entella: toscani sempre più vicini alla promozione

Terza partita in una settimana per le squadre di Serie B, impegnate questo weekend nella trentesima giornata: al "Carlo Castellani" va in scena un vero e proprio testacoda tra Empoli e Virtus Entella, rispettivamente prima ed ultima forza del torneo. Calcio d'inizio fissato per le ore 14, dirigerà l'incontro il sig. Marchetti di Ostia Lido.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Superato a fatica l'ostacolo Pordenone nel turno infrasettimanale, la squadra di Alessio Dionisi è chiamata a vincere il terzo match consecutivo per avvicinarsi ulteriormente alla promozione diretta in Serie A: gli azzurri, imbattuti dal 1° novembre scorso (ko 2-0 al "Penzo" con il Venezia) e a +6 dal Monza, si schiereranno con l'ormai consolidato 4-3-1-2. Potrebbero esserci delle novità nell'undici titolare con La Mantia al posto di Olivieri in attacco accanto all'inamovibile bomber Mancuso: confermato Bajrami nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La retrocessione sembrerebbe essere ormai dietro l'angolo per i liguri allenati da mister Vincenzo Vivarini: la sconfitta interna con la Cremonese ha spezzato la striscia di quattro pareggi di fila (di cui tre a reti inviolate) e la vittoria manca dal 22 gennaio (2-1 casalingo contro il Pisa: per l'ultimo successo in trasferta bisogna invece tornare al dicembre 2020). Anche gli ospiti saranno messi in campo con il 4-3-1-2: Brescianini, Paolucci e Koutsoupias saranno i tre centrocampisti con Schenetti dietro alle due punte Mancosu e De Luca.