Serie B, Frosinone-Spal: Marino cerca riscatto, ancora tante defezioni tra i ciociari

Sul terreno dello Stirpe si affrontano per la prima gara del 2021 Frosinone e Spal, due delle formazioni più accreditate per giocarsi la promozione nella massima serie. Ciociari e ferraresi si trovano affiancati in classifica, in piena zona play-off, con la Spal in vantaggio di un punto ma con una partita in più rispetto al Frosinone, che deve recuperare la gara contro il Pisa. Non è un momento semplice per la squadra di Nesta, colpita da una serie di positività al Covid-19 che hanno decimato la rosa e costretto il club a giocare in totale emergenza contro il Pordenone, e a chiedere il rinvio a poche ore dalla trasferta in terra toscana del 30 dicembre. La 16° giornata non ha sorriso nemmeno alla Spal, che ha incassato una sconfitta casalinga per mano del Brescia, non esente da recriminazioni da parte degli uomini di Marino.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Sono ancora numerose le indisponibilità per mister Alessandro Nesta, che in conferenza stampa ha sottolineato la necessità di affrontare quest'ultimo impegno prima della pausa con grande spirito di gruppo. Le buone notizie riguardano il recupero di Andrija Novakovich, tornato ad allenarsi dopo la negativizzazione al virus, così come il rientro di Beghetto e Giordani. Per quanto riguarda lo schieramento in campo, è ipotizzabile una riproposizione del 4-3-3 (o 4-3-1-2) già visto contro il Pordenone, con Beghetto e Zampano nel ruolo di esterni bassi, Kastanos, Gori e Tabanelli a centrocampo, con quest'ultimo come possibile alternativa a Tribuzzi sulla trequarti. Davanti Novakovich e Parzyszek. In porta tocca ancora a Iacobucci in sostituzione del titolare Bardi.

COME ARRIVA LA SPAL - Situazione più serena in casa Spal, dove tiene banco soprattutto la flessione nei risultati dopo un mese di novembre giocato sul velluto. Il tecnico Pasquale Marino deve fare i conti con poche defezioni: ancora ai box il portiere Berisha, alle prese con un lungo recupero post Covid, mentre Viviani e Castro sono indisponibili per problemi fisici. E' invece tornato a disposizione Tomovic, che dovrebbe scendere in campo da titolare nella difesa a tre al fianco di Vicari e Sernicola. L'assetto offensivo potrebbe vedere una coppia d'attacco formata da Di Francesco e Paloschi, con Valoti ad agire alle spalle delle punte. In mediana Missiroli e Salvatore Esposito, con Sala e Dickmann sugli esterni.