Serie B, Giudice Sportivo: 11 squalificati per un turno. Branca non sanzionato per espressioni blasfeme

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gare del 12-13 marzo 2021

Gara Soc. CITTADELLA - Soc. PISA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.22 del 13 marzo 2021) in merito alla condotta del calciatore Simone Branca (Soc. Cittadella) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 35° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che le riprese televisive non permettono di stabilire, senza margini di ragionevole dubbio, che il calciatore Branca abbia proferito un’espressione blasfema; in virtù di quanto sopra, questo Giudice, ritiene che non sussistono i presupposti per sanzionare quanto segnalato ai sensi dell’ art. 61, comma 3 CGS;

SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere, al 42° del secondo tempo, persona non identificata ma riconducibile alla Soc. Ascoli assunto un atteggiamento provocatorio e intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BROSCO Riccardo (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LIBUTTI Lorenzo (Reggiana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PETRUCCI Davide (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

CRIMI Marco (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MISURACA Gianvito (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TSADJOUT Frank (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOGLIACCO Alessandro (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CARLO Domenico (L.R. Vicenza): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, abbandonando il terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.