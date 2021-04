Serie B, Giudice Sportivo: Empoli-Chievo Verona verrà disputata. Nessuna sanzione per i toscani

Come previsto è arrivata la decisione del Giudice Sportivo di Serie B in merito a Empoli-Chievo Verona, match non disputato nel giorno di Pasquetta a causa del blocco imposto al club toscano dalla ASL locale a seguito dell’alto numero di positività in seno alla prima squadra. L’organismo della Lega ha stabilito “a scioglimento della riserva di cui al C.U. n 211 del 6 aprile 2021, di non applicare alla Soc.Empoli le sanzioni previste dall’art. 53 N.O.I.F per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega B i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.