Serie B, giudice sportivo: Maleh (Venezia) salta la finale di andata. 2 turni a Rodriguez (Lecce)

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 20 maggio 2021 - Semifinale ritorno playoff

Lecce-Venezia 1-1

Monza-Cittadella 2-0

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 20 maggio 2021 - Semifinale ritorno playoff

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

RODRIGUEZ Pablo (Lecce): per avere, al termine della gara, lanciato con violenza il pallone e, con atteggiamento intimidatorio, rivolto all'Arbitro una critica irrispettosa; per avere inoltre, negli spogliatoi, colpito violentemente con due pugni la porta dello spogliatoio degli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MALEH Youssef (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BARBERIS Andrea (Monza)

CECCARONI Pietro (Venezia)

D'URSO Christian (Cittadella)

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce)

LUCIONI Fabio (Lecce)

MAZZOCCHI Pasquale (Venezia)

PIROLA Lorenzo (Monza)

SAMPIRISI Mario (Monza)

TSADJOUT Frank (Cittadella)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ESPOSITO Sebastiano (Venezia)

KASTRATI Elhan (Cittadella)

MAENPAA Niki (Venezia)