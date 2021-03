Serie B, giudice sportivo: un turno a Corsi (Cosenza). Ma anche a Diaw e Saric per recidività

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’1-2 marzo 2021 - Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per responsabilità oggettiva: per avere una persona riconducibile alla Società, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORSI Angelo (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAW Davide Djily (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SARIC Dario (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FANTOZZI Matteo (Empoli): per avere, al 28° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.