Serie B, Helbiz Media acquista i diritti OTT per il prossimo triennio. Affiancherà Sky

La Serie B nel prossimo triennio (2021-24) potrà contare su un altro media che trasmetterà le gare del campionato cadetto, compresi play off e play out. Si tratta di Helbiz Media, nuova società che opera a supporto di Helbiz, un'azienda leader nel settore della micromobilità elettrica (bici, scooter e monopattini).

"La Lega B aveva già venduto sia il pacchetto 1 (satellite e digitale terrestre) che il pacchetto 2 (OTT, per capirci partite visibili online) a Sky, per un totale di 32 milioni (16+16). Con l’acquisto formalizzato ieri da Helbiz Media, i distributori OTT diventano due e pagheranno 12 milioni ciascuno, facendo incassare alla Lega 40 milioni (16+12+12). - si legge sulla Gazzetta dello Sport - E se, come dice, da qui alla scadenza del bando (15 giugno) arriverà un terzo acquirente (Dazn?) sempre per le gare in streaming, si toccheranno i 46 (16+10 a testa per i 3 dell’OTT)”. Una cifra molto superiore ai 24 milioni dell'ultimo triennio che potrebbe salire ancora se la Rai dovesse rinnovare l'interesse parziale per il pacchetto 1. Helbiz inoltre è stata scelta dalla Lega B come partner esclusivo per la distribuzione e la commercializzazione dei diritti in tutto il mondo.