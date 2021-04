Serie B, i finali delle gare delle 14:00. L'Empoli stende il Brescia, harakiri Venezia nel finale

Si è aperta ieri, per concludersi poi oggi in vista del turno infrasettimanale, la 34^ giornata del campionato di B.

In attesa del via di Cittadella-ChievoVerona fissato per le 16:00, e dopo l'anticipo di ieri tra SPAL e Ascoli, si sono giocate intanto sei gare: nella parte non altissima della classifica, bene il Pisa, che batte il Cosenza, inguaiato dalla vittoria dell'Ascoli ieri ma rinfrancato dal ko della Reggiana, caduta sul campo della Reggina. Più in alto, torna al successo casalingo il Monza, che batte una buona Cremonese, ma anche il Lecce continua a far la voce grossa battendo il Vicenza; harakiri Venezia, invece, con la Salernitana che nel recupero ribalta un parziale svantaggio.

Inarrestabile la capolista Empoli: battuto anche il Brescia.

Di seguito il programma completo della trentaquattresima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

SPAL-Ascoli 1-2 (27' Valoti, 42' Sabiri, 54' Bajic)

Empoli-Brescia 4-2 (10' [aut.] Joronen, 17' Bajrami, 27' Bjarnason, 45' Stulac, 72' Donnarumma 84' Matos)

Monza-Cremonese 2-1 (34' Frattesi, 38' Mota, 60' [aut.] Sampirisi)

Pisa-Cosenza 3-0 (50' Gucher, 73' Mazzitelli, 86' Marin)

Reggina-Reggiana 2-1 (4' Montalto, 46' Kargbo, 87' Rivas)

Salernitana-Venezia 2-1 (28' Maleh, 92' e 94' Gondo)

Vicenza-Lecce 1-2 (50' Pettinari, 63' Jallow, 67' Henderson)

ORE 16:00

Cittadella-ChievoVerona

ORE 18:00

Pordenone-Frosinone

Rinviata per Covid-19

Pescara-Entella