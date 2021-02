Serie B, i parziali: i primi 45' sorridono a chi è in trasferta. In casa vince solo il Brescia

vedi letture

Al via quest'oggi la 24^ giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri e si concluderà poi domani sera.

Adesso in campo le prime cinque partite di giornata, che hanno da poco chiuso i primi 45'. I parziali sorridono alle squadre in trasferta, con il solo Brescia al momento in vantaggio in casa sulla Cremonese; altro dato curioso, tutte le formazioni in trasferta hanno segnato due gol. Eccezion fatta per l'Entella, che ha visto il Venezia accorciare allo scadere della prima frazione, sono tutte sul doppio vantaggio

Di seguito il programma completo della ventiquattresima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Frosinone-Pescara 0-0

ORA IN CAMPO (parziali)

Ascoli-Salernitana 0-2 (2' e 24' Tutino)

Brescia-Cremonese 1-0 (28' Ayé)

Cittadella-Reggiana 0-2 (2' Yao, 28' Laribi)

Venezia-Entella 1-2 (24' Brescianini, 29' Schenetti, 44' Fiordilino)

Vicenza-SPAL 1-2 (27' Paloschi, 41' [rig.] Valoti)

ORE 16:00

ChievoVerona-Monza

ORE 18:00

Pisa-Empoli

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Reggina-Pordenone

Lecce-Cosenza