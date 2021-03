Serie B, i parziali: pari al "Penzo" e Cosenza avanti sul Vicenza. La Cremonese espugna Chiavari

Si è aperta ieri, per concludersi poi oggi, la 29^ giornata del campionato di B.

Dopo Pisa-SPAL, si è conclusa anche Entella-Cremonese, che ha visto la formazione grigiorossa centrare i tre punti: 0-2 il finale, con le reti maturate nella ripresa. Da segnalare l'eurogol dai 70 metri di Castagnetti.

Conclusi anche i primi tempi di Cosenza-Vicenza e Venezia-Lecce: salentini avanti, ma proprio allo scadere i lagunari hanno trovato il pari per un'autorete. In Calabria, invece, padroni di casa in vantaggio per 1-0, con il Vicenza che ha fallito il rigore che avrebbe potuto portare al pareggio.

Di seguito il programma completo della ventinovesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Pisa-SPAL 3-0 (43' Marsura, 81' Mazzitelli, 92' Siega)

Entella-Cremonese 0-2 (48' Gaetano, 61' Castagnetti)

ORA IN CAMPO (parziali)

Cosenza-Vicenza 1-0 (8' Gliozzi)

Venezia-Lecce 1-1 (11' Pettinari, 46' [aut.] Lucioni)

ORE 19:00

Brescia-Vicenza

ChievoVerona-Frosinone

Cittadella-Salernitana

Empoli-Pordenone

Monza-Reggiana

ORE 21:00

Pescara-Ascoli