Serie B, il Monza secondo. Rimpianti per Empoli e Lecce. Le aperture dei quotidiani sul campionato

La frenata dell'Empoli, in casa contro l'ultima in classifica, fra rabbia e un turnover troppo ampio, il rimpianto del Lecce, che si fa rimontare dal Brescia, ma anche la gioia del Monza che battendo il Vicenza vola al secondo posto e ribadisce la volontà di conquistare la sua prima promozione in Serie A nella storia. Questi alcuni dei temi più importanti dell'ultima giornata di Serie B sui quotidiani sportivi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: “Monza in volo, vetta più vicina. Mota e D’Alessandro danno spettacolo, il Vicenza si arrende”; “Empoli, turnover e rabbia. Pari d’oro per il Pescara”; “Lecce, solo rimpianti. Brescia, che rimonta. E un gol in fuorigioco”.

Tuttosport: “Scatto Monza, è secondo da solo. Vicenza sconfitto dalle reti di Mota Carvalho e D’Alessandro. Nel finale accorcia l’ultimo arrivato Lanzafame”; “L’Empoli è frenato dal Pescara. La capolista pareggia in casa con l’ultima in classifica. Fatale il troppo turnover di Dionisi”; “Lecce, che beffa. Urlo Brescia: Ayè. A Rodriguez e Bjorkengren ribattono nel finale Bisoli e il francese”.

Corriere dello Sport: “Il Pescara sta con Breda. Machin inchioda l’Empoli. Clamoroso pari al Castellani nel testacoda fra la capolista e l’ultima”; Il Lecce non ci crede. Corini si fa rimontare. Avanti di due reti i salentini subiscono il ritorno del Brescia”; “Balotelli è tornato. Monza ok al Menti”.