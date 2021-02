Serie B, il parziale di Ascoli-Frosinone: termina a reti bianche il primo tempo

Turno infrasettimanale per la Serie B, che vede ora in campo la 22^ giornata, che si concluderà poi domani.

Ultima gara di giornata, con Ascoli e Frosinone che hanno da poco terminato il primo tempo. Subito propositiva la formazione di casa, che si è fatta preferire ai ciociari, anche se occasioni da rete non sono state moltissime: la formazione di Sottil, però si è fatta immediatamente trovare pronta dopo il fischio di inizio e sul finale, quando Bardi ha detto di no Bajic. 0-0 il parziale.

Di seguito il programma completo della ventiduesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Cosenza 1-1 (4' Proia, 90' Corsi)

Empoli-Pescara 2-2 (49' Busellato, 62' Ricci, 72' La Mantia, 79' [rig.] Machin)

Lecce-Brescia 2-2 (47' Rodriguez, 58' Bjorkengren, 75' Bisoli, 93 Ayé)

Pisa-Salernitana 2-1 (52' Mazzitelli, 73' Marconi, 76' Tutino, 93' Casasola)

SPAL-Pordenone 1-3 (32' Butic, 41' Paloschi, 56' Ciurria, 91' Zammarini)

Venezia-Cremonese 3-1 (34' [aut.] Bianchetti, 78' Forte, 91' Ciofani, 93' Johnsen)

Vicenza-Monza 1-2 (82' Mota, 85' D'Alessandro, 86' Lanzafame)

ORA IN CAMPO (parziale)

Ascoli-Frosinone

MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO

Reggina-Entella

ChievoVerona-Reggiana