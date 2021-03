Serie B, l'indice di imbattibilità mette sul podio Salernitana, Entella e Pisa

"Il tecnico dell’Entella è ultimo ma ha la seconda migliore attuale serie sì": esordisce così il Corriere dello Sport, stilando questa speciale classifica delle squadre del torneo di Serie B che si basa sull'indice dell’imbattibilità. Chi non perde da più tempo, insomma.

Davanti ai liguri, imbattuti da 245', solo la Salernitana (senza ko da 367'), poi dietro illustri formazioni come Monza e SPAL, che vantano uno score in tal senso di 233' e 203'; meglio delle due blasonate formazioni, e quindi terza sul podio, il Pisa, che non cade da 238'.