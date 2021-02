Serie B, la classifica del girone di ritorno. Venezia ancora leader. Monza e Lecce fuori dal podio

Quinta giornata del girone di ritorno in Serie B andata in archivio nel weekend. Una tornata di campionato che ha consolidato il primato del Venezia di Paolo Zanetti nella speciale graduatoria dedicata solo alla seconda tornata del campionato cadetto. Dietro ai lagunari spiccano Reggina e Reggina, rispettivamente con 11 e 9 punti in classifica, entrambe con tre vittorie nel periodo preso in esame. Fuori dal podio, con otto punti, due big come Lecce e Monza. In coda, invece, rimane ferma a zero punti la Virtus Entella di Vincenzo Vivarini con cinque sconfitte consecutive

Di seguito la classifica completa del girone di ritorno di Serie B (5 gare):

Venezia 13

Reggina 11

Reggiana 9

Lecce 8

Monza 8

Empoli 7

Salernitana 7

Chievo Verona 7

Cremonese 7

Ascoli 7

Pisa 6

Vicenza 6

Frosinone 6

Cosenza 6

Cittadella 6

Brescia 5

Pordenone 4

SPAL 4

Pescara 2

Virtus Entella 0