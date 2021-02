Serie B, la classifica del girone di ritorno. Venezia vola. Doppiato il super Monza di Berlusconi

Approfondimento sulla Serie B dalle colonne de La Gazzetta dello Sport dedicato alla classifica del girone di ritorno iniziato da quattro turno.

Una graduatoria, questa, che celebra il Venezia di Paolo Zanetti al primo posto con dieci punti in archivio grazie a tre vittorie e un pareggio per 0-0 nel derby veneto contro il Vicenza. Alle spalle dei veneti la rinata Reggina di Marco Baroni (2 vittorie e 2 pareggi) con 8 punti e un trittico sorprendente come Chievo Verona, Pisa, ma soprattutto Ascoli a caccia dei punti salvezza dopo l'arrivo di Andrea Sottil in panchina.

In cosa, invece, continuano le difficoltà della Virtus Entella reduce da quattro sconfitte consecutive, il Pescara con un solo punto e la SPAL di Pasquale Marino che nel girone di ritorno ha visto allontanarsi, seppur di poco, le posizioni necessarie per la promozione diretta.

Di seguito la classifica completa del girone di ritorno di Serie B (4 gare):

Venezia 10 punti

Reggina 8

Chievo Verona 7

Pisa 7

Ascoli 7

Empoli 6

Cittadella 6

Cosenza 6

Reggiana 6

Monza 5

Lecce 5

Brescia 5

Vicenza 5

Salernitana 4

Pordenone 4

Frosinone 4

SPAL 3

Pescara 1

Virtus Entella 0