Serie B, la classifica finale della Serie B secondo il CIES: Monza ed Empoli in A

Il CIES nella giornata odierna ha pubblicato una previsione sul finale di campionato di Serie B, e di altri 21 campionati europei, basata su un modello statistico che tiene conto dei tiri in porta, tentati e subiti, del possesso palla e dei passaggi riusciti dalla squadra e dagli avversari. Secondo questa proiezione sarà il Monza a conquistare il primo posto con due lunghezze sull’Empoli. Le due squadre che attualmente occupano, seppur in posizione inversa, le prime posizioni sarebbero dunque promosse in Serie A, mentre ai play off andrebbero Venezia e Cittadella, appaiate al terzo posto a quota 65 punti e direttamente in semifinale, Chievo, Lecce, Pordenone e SPAL. In coda sarebbero Virtus Entella, Ascoli e Pescara a retrocedere direttamente in Serie C con Reggiana e Cosenza che si giocherebbero la salvezza ai play off.

Questa la classifica finale secondo le proiezioni del CIES:

Monza 73

Empoli 71

Venezia 65

Cittadella 65

ChievoVerona 62

Lecce 57

Pordenone 56

SPAL 56

Frosinone 51

Salernitana 51

Pisa 50

Cremonese 49

Reggina 47

Vicenza 47

Brescia 39

Cosenza 38

Reggiana 37

Pescara 36

Ascoli 36

Virtus Entella 33