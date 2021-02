Serie B, Lecce-Ascoli: la corazzata di Corini contro la regina del mercato invernale

vedi letture

Segui il live su TMW a partire dalle 20:40

Sfida interessantissima questa sera allo stadio Via del Mare. Se in passato poteva sembrare una sorta di "Davide contro Golia", stavolta è lecito attendersi una gara molto più equilibrata. Da un lato la corazzata Lecce, costruita per vincere il campionato direttamente e senza passare per i playoff. Dall'altro l'Ascoli del ds Polito che, con un grande lavoro, ha rivoluzionato la rosa mettendo a disposizione di mister Sottil un organico adeguato alla categoria e che ha tutte le carte in regola per salvarsi. La partita sarà diretta dal signor Marchetti.

COME ARRIVA IL LECCE

Mister Corini, anche strategicamente, ha deciso di non diramare la lista dei convocati. Stando a quanto trapela hanno svolto lavoro differenziato per tutta la settimana Rodriguez, Listkowski e Calderoni che, nella migliore delle ipotesi, si accomoderanno in panchina. La compagine salentina, desiderosa di tornare alla vittoria dopo qualche pareggio di troppo, si schiererà con un offensivo 4-3-1-2, affidandosi all'estro e alla genialità di un calciatore forte come Mancosu e al capocannoniere Massimo Coda, presumibilmente in coppia con Stepinski. Le mezzali di inserimento dovrebbero essere Paganini ed Henderson, uno degli uomini di fiducia dello staff tecnico. In difesa si va verso il tandem Lucioni-Dermaku, con Rossettini comunque pronto a subentrare e provato anche in veste di esterno basso. Pronto l'esordio dal primo minuto di Christian Maggio, Adjpaong ha concluso anzitempo la sua stagione per infortunio. Intanto ulteriori chiarimenti sulla vicenda Pettinari. Il giocatore è a tutti gli effetti in rosa, è stato inserito nella lista over, ma rischia di vivere il girone di ritorno da separato in casa dopo aver rifiutato il trasferimento a gennaio. Non tanto alla Salernitana (non si voleva rinforzare una diretta concorrente) quando alla Cremonese.

COME ARRIVA L'ASCOLI

In conferenza stampa il tecnico Sottil ha elogiato il ds Polito per l'ottimo lavoro svolto nella sessione invernale del mercato. Monza a parte, l'Ascoli è stato protagonista assoluto con un'autentica e forse necessaria rivoluzione. Tutti convocati i nuovi acquisti, chissà che l'allenatore non opti per un 4-3-3 gettando nella mischia dal primo minuto Dionisi, Paganini e Bidaoui, un terzetto di assoluto spessore e che può creare grattacapi alla non imperforabile difesa salentina. In mediana scoppia il caso Cavion: il centrocampista ha rifiutato di scendere in campo ed è finito ufficialmente fuori rosa, pare anche per un accordo triennale ormai raggiunto con la Salernitana. Eramo, Danzi e Sabiri saranno quasi certamente titolari, mentre in difesa si va verso la riconferma di Pucino a destra e Kragl a sinistra.