Serie B, Lecce-Brescia: due squadre a caccia di una vittoria per riprendere il cammino

Fischio d'inizio alle 19. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Una vittoria per invertire la rotta. E' quello che cercano questa sera Lecce e Brescia, formazioni che non stanno attraversando un ottimo periodo e che vogliono tornare a lottare per i rispettivi obiettivi. I salentini, partiti con ben altre ambizioni di classifica, occupano l’ottava posizione con 31 punti e vogliono ritornare a lottare per il ritorno in Serie A. Di fronte però ci saranno le Rondinelle che devono far fronte all’ennesimo ribaltone in panchina e che vogliono mettere in sicurezza la loro posizione in classifica.

COME ARRIVA IL LECCE - "Col Brescia per riprendere il cammino". E' l'imperativo di Eugenio Corini e dei suoi ragazzi che nelle ultime dodici gare hanno ottenuto soltanto due vittorie. Il ko casalingo, per certi versi anche inaspettato, contro l’Ascoli ha messo la posizione dei giallorossi sempre più in bilico all'interno della griglia playoff ma un successo porterebbe un'iniezione di fiducia. Il tecnico dovrebbe confermare Coda e Stepinski al centro dell’attacco con Mancosu ad agire sulla trequarti.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Le Rondinelle vivono troppi alti e bassi. Dopo aver raccolto 12 punti in sette giornate la formazione lombarda ha ottenuto quattro sconfitte consecutive prima del clamoroso pareggio per 3-3 dopo esser stata in vantaggio 3-0 al termine della prima frazione di gara. Anche in questo caso i tre punti porterebbero un po' di serenità nell’ambiente oltre ad una maggiore sicurezza in classifica. Per la sfida di questa sera Clotet dovrebbe confermare Donnarumma e Ayé al centro dell'attacco con Spalek alle spalle.