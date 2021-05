Serie B, Monza-Brescia: il Balotelli-match rischia di valere promozione e playoff

Tutto o niente. Definirli 90’ minuti di fuoco sarebbe più che riduttivo. La sfida tra Monza e Brescia sarà determinante per capire quale sarà il destino delle due squadre: da una parte i brianzoli devono vincere e sperare in un doppio passo falso di Lecce e Salernitana per poter festeggiare la promozione già questo pomeriggio. Dall’altra le rondinelle devono vincere o sperare in uno stop di Spal e Chievo per rimanere in zona playoff. All’U-Power Stadium si gioca coi punti, ma anche sul filo del rasoio: tutti in campo dunque, con gli occhi e le orecchie sugli altri campi. La posta in palio è elevatissima e a dicedere il match potrebbe essere una vecchia conoscenza dei biancoblù, ovvero Mario Balotelli.

COME ARRIVA IL MONZA - Quattro vittorie consecutive e laconsapevolezza di voler andare in serie A. Il destino non è soltanto nelle mani degli uomini di Brocchi, ma i biancorossi sanno che devono assolutamente vincere per poter sperare in un mezzo miracolo. Il tecnico dei brianzoli ha specificato che il Monza non dovrà guardare assolutamente gli altri risultati, dunque si parla di campo e basta: Paletta non ci sarà per via dell’affaticamento, mentre Boateng torna regolarmente nella lista dei convocati. Assente anche Lamanna, si va verso la riconferma del 3-5-2 con Barberis in cabina di regia.

"Non dobbiamo pensare agli altri risultati, che poi negli ultimi tempi ci sono girati male. Il calendario per noi è stato decisamente sfavorevole, non dobbiamo pensare agli avversari ma a noi stessi, cercando di mettere tutte le qualità che abbiamo", ha dichiarato Brocchi. Testa in campo, poi al termine della partita si vedrà se festeggiare o meno.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Probabilmente le rondinelle sono una delle squadre più in forma del campionato: 3 vittorie consecutive, l’ultima in casa contro il Pisa. La squadra di Pep Clotet dovrà giocare con la matematica per poter rimanere agganciata al treno playoff, ma il tutto dipenderà anche da Chievo e SPAL. Il tecnico catalano si affiderà ancora una volta a Donnarumma, tornato a segnare con una discreta regolarità: il numero 9 può essere l’uomo della svolta nel momento cruciale del campionato.

"Non penso - ha dichiarato Clotet - che loro abbiano più pressione di noi. Dal momento che abbiamo fatto tanti risultati la pressione è tanta anche su di noi. Conterà comunque non solo il fattore mentale, ma anche quello fisico e tattico. Noi siamo pronti perché sono mesi che per noi ogni gara è una finale. Certo, i play off sarebbero un premio straordinario". Un match promozione o playoff che promette spettacolo. Altro che 90' di fuoco.