Serie B, Monza-Cittadella: emergenza in attacco per Brocchi, Balotelli in campo dal 1'

vedi letture

Tre punti fondamentali in palio. Manca ancora molto alla volata finale, ma ogni partita da qui in avanti assume un peso specifico notevole nell’economia della stagione. Alle ore 16.00 il Monza accoglie il Cittadella nella sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato cadetto: i padroni di casa vogliono rimanere nella scia dell’Empoli e allontanare le polemiche scaturite dopo il successo ottenuto sul campo del ChievoVerona. Gli ospiti, invece, hanno intenzione di cancellare il ko interno contro la Reggiana (3-0 il risultato finale) per poter rimanere agganciati al treno playoff: tre lunghezze di distanza dai biancorossi, ma ogni punto lasciato per strada rischia di diventare decisivo. Tutto può ancora accadere, di sicuro uno scontro diretto tra due contendenti darà ulteriori segnali in chiave promozione.

COME ARRIVA IL MONZA - Archiviato il successo ottenuto col Chievo, la squadra brianzola vuole tornare a vincere anche tra le mura amiche. Qualche polemica di troppo al termine della sfida contro i clivensi, proprio per questo c’è voglia di riconfermarsi dopo il ko nel penultimo turno col Pisa. Ci sono comunque buone notizie per Brocchi visto che il tecnico ha recuperato definitivamente Mario Balotelli dopo parecchie settimane di stop (gol decisivo nell'ultimo match, ndr). Torna Paletta nel gruppo dei convocati, mentre c’è emergenza in attacco: scelte obbligate nel reparto offensivo viste le assenze di Boateng e Gytkjaer. Nonostante l’andamento esterno del Cittadella l’allenatore dei lombardi ha ribadito in conferenza la difficoltà del match: "Bisogna fare tanti complimenti al Cittadella, hanno un loro credo calcistico e lavorano in un'unica direzione. Sono molto aggressivi, ti lasciano poco tempo per respirare. Non mollano mai".

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Una sola vittoria nelle ultime cinque, tre nelle ultime dieci gare giocate. Il 2021 dei veneti non è iniziato nel migliore dei modi, Venturato deve assolutamente trovare la continuità giusta in un periodo negativo, anche se non sarà facile farlo già da questo pomeriggio: “Affrontiamo probabilmente la squadra più forte del campionato. Entrambe le compagini - ha affermato il tecnico dei granata in conferenza - sono cresciute rispetto alla gara d’andata e hanno fatto un campionato importante finora, ma il Monza credo sia la favorita per questo finale di stagione". Il 3-0 incassato tra le mura amiche contro la Reggiana pesa, dunque c’è la necessità di voltare pagina già nel match dell’U-Power Stadium. Ben quattro assenti, non saranno a disposizione Vita, Tsadjout, Mastrantonio e Pavan. Solito 4-3-1-2 con D'Urso tra le linee pronto a creare pericoli mentre in attacco si piazzeranno Beretta e Tavernelli.