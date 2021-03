Serie B, Monza-Pordenone: Brocchi ritrova Boateng e Balotelli, Tesser vuole punti pesanti

Gli obiettivi stimolano chiunque, ma non sempre la realtà rispecchia le proprie ambizioni. Sfida cruciale all'U-Power Stadium tra due squadre che hanno assoluto bisogno di ritrovare la propria identità: il Monza di Brocchi ospita il Pordenone di Tesser, reduce da quattro partite senza vittorie. I neroverdi sanno che devono ripartire proprio dal match di questo pomeriggio per poter dare una svolta significativa al proprio campionato e risolvere il problema del gol. I padroni di casa, invece, sono reduci dalla "maledizione" interna: 0 vittorie in casa nel 2021, un numero inaccettabile per chi è partito con la voglia di conquistare la promozione diretta. Sarà una sfida spettacolare: obiettivi differenti, ma coi sogni rivolti alla massima serie.

COME ARRIVA IL MONZA - Il 2-2 col Frosinone ha evidenziato la forza di questa squadra, ma anche la difficoltà di un campionato che non fa sconti a nessuno. Serve maggiore concentrazione nei periodi difficili, ma soprattutto la voglia di rimanere nelle posizioni di testa. I biancorossi non vincono dal 30 dicembre in casa, mentre l’ultimo successo risale alla trasferta di Verona contro il Chievo: al momento nessuno ha ancora tentato la fuga, ma tornare al successo sarà importante per diversi motivi, come ha confermato Brocchi in conferenza stampa: "Mi aspetto dai ragazzi una prestazione propositiva e forte dal punto di vista caratteriale. Vincere in casa è importante per il morale, per la classifica e per dare risalto al lavoro che stiamo facendo".

Capitolo formazioni: tra i convocati tornano Boateng e Balotelli, assenti nell’ultima sfida. Brocchi dovrà fare a meno di Diaw (squalificato) e Barberis (out per via di una una tendinite inserzionale acuta agli adduttori). Si va verso la riconferma del 4-3-3 con il numero 45 pronto per partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Un solo gol messo a segno nelle ultime quattro gare e un pareggio ottenuto in casa contro l’Ascoli. I neroverdi non stanno attraversando un buon periodo di forma, nelle ultime otto gare è arrivato un solo successo (in casa della SPAL, ndr). Troppi punti lasciati per strada in un torneo in cui nessuno ha intenzione di fermarsi: col Frosinone impegnato a Cosenza i neroverdi dovranno cercare di strappare punti importanti per poter sfruttare anche l’andamento esterno. Lontano dalle mura amiche il Pordenone ha collezionato ben 19 punti (quinto miglior rendimento del campionato).

La sfida però sembra essere abbastanza proibitiva, come confermato dal tecnico: "Veniamo da un momento non brillantissimo, vero, ma dobbiamo saper reagire. A Monza dovremo capitalizzare al massimo ciò che creeremo. Avremo ancora numerose assenze, purtroppo. Spero di recuperare Musiolik per la panchina. Boateng e Balotelli? Non sono decisamente calciatori da Serie B". Ma nel calcio tutto può accadere, soprattutto nel campionato cadetto.