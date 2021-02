Serie B, Pisa-Vicenza: turnover ragionato in vista del tour de force

vedi letture

Dopo i due pareggi negli anticipi del venerdì la Serie B torna in campo oggi per completare il programma della venticinquesima giornata. Alle ore 14.00 il Pisa riceve la visita del Vicenza. Le due squadre si ritrovano in campionato a quattro mesi di distanza dal pirotecnico 4-4 della gara di andata. Nerazzurri all’undicesimo posto in classifica a quota 32, con un margine di sei lunghezze dalla zona rossa e un gap di cinque da quella playoff. Biancorossi quattordicesimi con 27 punti, uno in più di Brescia e Cremonese, quintultime. Per la sfida dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani è stato designato Federico Dionisi, arbitro della sezione di L’Aquila, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Pagnotta e Lanotte.

COME ARRIVA IL PISA - Cinque punti nelle ultime tre partite giocate contro le prime tre della classe, ovvero Salernitana, Monza ed Empoli ma avrebbero potuto essere di più viste le rimonte subite in casa per mano dei campani e della capolista una settimana fa. Gucher e compagni godono di ottima salute e arrivano a questo tour de force privi solo degli infortunati di lungo corso Masucci e Sibilli. D’Angelo valuta quali cambiamenti apportare e come dosare le forze tenendo conto dei tre impegni ravvicinati che attendono la sua squadra. Lisi potrebbe far rifiatare Beghetto, Mastinu scalpita per avere una chance sulla trequarti nel consueto 4-3-1-2. Rotazioni possibili anche in mediana e in attacco dove difficilmente si prescinderà da Marconi.

COME ARRIVA IL VICENZA - Una sola vittoria nelle ultime otto giornate per la squadra di Di Carlo che sabato scorso contro la Spal è riuscita a raddrizzare il risultato nella ripresa recuperando il doppio svantaggio grazie soprattutto al cambio di modulo in corsa e alla spinta sulla fascia assicurata dal neoentrato Dalmonte, pronto a tornare titolare. Il tecnico di Cassino, senza gli indisponibili Da Riva, Jallow e Ierardi, sembra comunque orientato a confermare almeno in partenza il 4-3-1-2, per giocare a specchio con l’avversario. Ballottaggio Cinelli-Rigoni per il ruolo di regista. Gori favorito su Lanzafame e Longo per affiancare Meggiorini. Occhio ai cartellini: sono ben sei i diffidati, tra questi anche i centrali Pasini e Padella.