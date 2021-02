Serie B, Pordenone-Vicenza: Tesser ritrova pedine in attacco, Di Carlo con due squalificati

Una svolta al loro campionato. E' quello che cercano Pordenone e Vicenza, in campo alle 18 a Lignano Sabbiadoro. I Ramarri cercano punti per cercare di entrare all’interno della zona playoff mentre i biancorossi veneti invece vogliono cercare di tenere a distanza di sicurezza la zona playout. I neroverdi di Attilio Tesser hanno 29 punti a pari merito con il Venezia mentre la squadra allenata da Domenico Di Carlo ne ha 22, a +3 dalla Reggina che occupa il 16° posto in classifica. La sfida di andata si è conclusa senza vincitori né vinti. Al "Menti" si decise tutto nella seconda frazione di gara con il Pordenone che sbloccò il risultato con Diaw, ora al Monza, e il Vicenza che pareggiò con il gol di Cappelletti.

COME ARRIVA IL PORDENONE - La formazione di Attilio Tesser ha iniziato il 2021 alla grande con due vittorie di fila, che diventano tre se aggiungiamo il 3-0 alla Reggiana di fine 2020, e due pareggi consecutivi contro Cosenza e Lecce. La grande assenza in questo girone di ritorno si chiama Davide Diaw, passato nel mercato di gennaio al Monza, al suo posto in attacco dovrebbe essere confermato Musiolik con Butic anche se Ciurria è rientrato a disposizione e Morra sta aumentando di condizione.

COME ARRIVA IL VICENZA - I biancorossi di Di Carlo hanno vinto soltanto in un’occasione nel 2021, 0-3 sul campo del Brescia lo scorso 4 gennaio. Poi sono arrivati tre pareggi, l'ultimo dei quali nell'ultimo turno contro il Venezia, e una sconfitta in casa della Reggiana. Il tecnico dei veneti dovrà fare a meno dei due squalificati Grandi e Rigoni, al loro posto ci sarà in porta Perina mentre in mezzo al campo uno fra Agazzi e Cinelli. In attacco invece potrebbe essere concessa una chance a Longo.