Serie B, Reggiana-Salernitana sullo 0-0 dopo i primi 45': non si fanno male le due squadre

Ha preso il via alle 19:00 la 25^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani in vista dell'imminente turno infrasettimanale.

Ad aprire le danze, il confronto del "Mapei Stadium" tra Reggiana e Salernitana, che hanno da poco concluso la prima frazione di gioco: 0-0 il parziale, con le due formazioni che non si fanno per il momento male. Un primo tempo equilibrato, con una tegola per i padroni di casa: Martinelli è uscito per un problema all'inguine.

Di seguito il programma della venticinquesima giornata:

ORA IN CAMPO (parziali)

Reggiana-Salernitana 0-0

ORE 21:00

Empoli-Venezia

SABATO 27 FEBBRAIO

Cosenza-ChievoVerona

Cremonese-Frosinone

Pescara-Lecce

Pisa-Vicenza

Pordenone-Ascoli

SPAL-Reggina

Monza-Cittadella

Entella-Brescia