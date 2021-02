Serie B, Reggina-Entella: tre punti di vitale importanza per la salvezza

Ora non si può più sbagliare. Le dirette concorrenti stanno ottenendo risultati di prestigio e i punti in palio oggi alle 19 pesano tantissimo in ottica classifica. Al Granillo scendono in campo Reggina ed Entella, due squadre che vivono un momento diametralmente opposto. Gli amaranto, che hanno operato benissimo nel mercato invernale, hanno fermato una grande come la Salernitana per poi espugnare il campo di Pescara in scioltezza, i liguri hanno perso clamorosamente in casa col Cosenza vanificando la mini-rimonta di gennaio. Arbitrerà il signor Massa, un internazionale.

COME ARRIVA LA REGGINA

Quattro assenze pesanti per l'allenatore. Non ci saranno, infatti, Faty, Situm, Micovschi e lo squalificato Menez. Il fantasista ex Milan stava attraversando un discreto momento di forma, ma era stato punzecchiato dal tecnico affinché potesse rendere di più e garantire quei gol pesanti che stanno mancando e che si pensava potessero arrivare a grappoli dopo un super avvio di stagione. Ad ogni modo la rosa è tale da poter compensare ogni assenza. Montalto guiderà l'attacco, affiancato da Denis, con Edera provato in questi giorni in veste di trequartista. A centrocampo qualità e quantità con Crisetig, Crimi e Bianchi, leggermente in vantaggio su Folorunsho. Nicolas difenderà i pali, solito ballottaggio Di Chiara-Liotti a sinistra.

COME ARRIVA L'ENTELLA

Mister Vivarini è stato un po' criticato dall'opinione pubblica per lo scarso impiego di Mancosu, calciatore che effettivamente potrebbe essere trascinatore in queste gare decisive. La sensazione, però, è che la coppia d'attacco sarà formata ancora una volta da Capello e Brunori. L'allenatore ha lavorato molto sul 4-3-1-2, in quel caso Morosini rientrerebbe in campo dal primo minuto e il centrocampo conterebbe su due mezzali di inserimento come Nizzetto e Schenetti. Defilato Alejandro Rodriguez, pronto ad entrare nella ripresa per far valere la sua fisicità a cospetto di un osso duro come Cionek. Un duello che si preannuncia già ora interessante. Scelte fatte anche nel reparto difensivo: Costa e Coppolaro presidieranno le fasce, al centro Chiosa e Poli sembrano intoccabili sebbene Pellizzer sia totalmente recuperato e offra ampie garanzie sul piano fisico.