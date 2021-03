Serie B, Reggina-Monza: sfida complicata, ma Brocchi vuole la seconda vittoria consecutiva

Tutto è ancora in bilico. Giornata cruciale in serie B, soprattutto in chiave promozione: il Monza - nella 28a giornata del campionato cadetto - affronterà la Reggina, alle prese con la parte bassa della classifica. I brianzoli, reduci dal successo interno contro il Pordenone, vogliono trovare la giusta continuità nei risultati. I padroni di casa però non vincono da due turni e si trovano in una situazione parecchio complicata. I tre punti pesano, entrambe vogliono conquistare l'intera posta in palio: soltanto il campo saprà dare il giudizio finale.

COME ARRIVA LA REGGINA - Due vittorie nelle ultime cinque gare e un quattordicesimo posto che pesa, anche perché Cremonese e Reggiana non sono poi così distanti. Non sarà semplice affrontare la seconda in classifica, come confermato dallo stesso Baroni in conferenza stampa: "È una squadra che ha un organico importantissimo, unico per la categoria. Noi però dobbiamo fare una partita di grande attenzione e determinazione, con tanto equilibrio". Montalto e Denis hanno recuperato per la sfida di questo pomeriggio, ma il tecnico amaranto deve risolvere alcuni dubbi: Okwonkwo potrebbe partire dal primo minuto in avanti, mentre in difesa Lakicevic e Delprato si giocano una maglia.

COME ARRIVA IL MONZA - Il primo successo tra le mura amiche ha sicuramente dato maggiore fiducia alla compagine di Brocchi dopo un periodo altalenante. Secondo posto in classifica a -3 dall'Empoli, l'obiettivo rimane sempre lo stesso: continuare a rimanere in scia dei toscani e cercare di arrivare in serie A senza passare dai playoff. La gara però è di quelle insidiose, come ribadito dal tencico biancorosso: "La sfida andrà giocata con concentrazione e spirito di sacrificio. Dobbiamo pensare gara dopo gara, non possiamo pensare già alla prossima. Avremo quasi tutta la rosa a disposizione, trannte Carlos Augusto, Barberis e Gytkjaer". In attacco dunque bisognerà capire se giocherà Balotelli dal primo minuto con Boateng sulla destra e Dany Mota sulla sinistra. Torna Diaw, nonostante l'assenza del danese gli uomini in attacco non mancano.