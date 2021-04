Serie B, Reggina-Reggiana: Baroni arriva tranquillo. Emiliani con un occhio a Pisa

Questo pomeriggio, nel corso della 34esima giornata di Serie BKT, si incontreranno Reggina e Reggiana, due squadre dal nome confondibile, ma dagli obiettivi del tutto distinti. I calabresi si trovano in una zona di classifica molto comoda, ma non hanno di certo intenzione di interrompere il buon andamento delle ultime gare. Dall'altra parte, invece, gli emiliani continuano a lottare per restare a galla, nella speranza di scampare alla zona rossa.

COME ARRIVA LA REGGINA - La squadra di Baroni è reduce da quattro risultati utili consecutivi contro 5 squadre toste (Brescia, Chievo, Venezia, Cittadella e Vicenza). Una doppia alternanza di pareggi e vittorie che ha fruttato un tranquillo decimo posto. E anche i numeri sorridono: 44 punti a parimerito col Brescia e -3 dall'ottavo posto. Una situazione da sogno per una neopromossa.

COME ARRIVA LA REGGIANA - La questione è molto più insidiosa, invece, per i ragazzi di Alvini. Tre pareggi e due sconfitte pesano sulle loro spalle. 31 punti sono pochi, ma la speranza è l'ultima a morire: il Cosenza è a +1, mentre l'Ascoli a +3. Anche se i marchigiani vincono da due giornate consecutive e non sembrano aver voglia di fermarsi. Molto dipenderà, dunque, anche dal risultato degli uomini di Occhiuzzi contro il Pisa.