Serie B, Reggina-Virtus Entella 1-0 al 45'. Al riposo decide Montalto su calcio di rigore

Ultimi due match del 22° turno di Serie B in programma fra ieri e oggi. In campo Reggina e Virtus Entella al ‘Granillo’ per il match delle ore 19. Al 45’ sono i padroni di casa di Marco Baroni ad essere in vantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore messo a segno da Adriano Montalto al 12’.

Di seguito il programma completo della ventiduesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Cosenza 1-1 (4' Proia, 90' Corsi)

Empoli-Pescara 2-2 (49' Busellato, 62' Ricci, 72' La Mantia, 79' [rig.] Machin)

Lecce-Brescia 2-2 (47' Rodriguez, 58' Bjorkengren, 75' Bisoli, 93 Ayé)

Pisa-Salernitana 2-1 (52' Mazzitelli, 73' Marconi, 76' Tutino, 93' Casasola)

SPAL-Pordenone 1-3 (32' Butic, 41' Paloschi, 56' Ciurria, 91' Zammarini)

Venezia-Cremonese 3-1 (34' [aut.] Bianchetti, 78' Forte, 91' Ciofani, 93' Johnsen)

Vicenza-Monza 1-2 (82' Mota, 85' D'Alessandro, 86' Lanzafame)

Ascoli-Frosinone 1-1 (60' Novakovich, 95' Dionisi)

MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO

Reggina-Entella 1-0 (12’ Montalto - fine primo tempo)

ChievoVerona-Reggiana (ore 21.00)