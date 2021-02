Serie B, Salernitana-Vicenza: granata per il riscatto, Di Carlo recupera Dalmonte

vedi letture

Il lunch match della ventitreesima giornata di Serie B vedrà scendere in campo all'Arechi la Salernitana contro il Vicenza, in una sfida di grande tradizione per la cadetteria. I granata, reduci dal pareggio in extremis contro il Pisa, sono ancora a caccia del primo successo del girone di ritorno ma occupano ancora le posizioni alte di classifica, con un quarto posto a quota 37. I veneti, invece, vengono dal ko interno contro il Monza e mantengono appena 3 punti di vantaggio sulla zona play-out. A dirigere la gara sarà il signor Giacomo Camplone di Pescara.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Squadra quasi al completo per Castori che recupera lo squalificato Gyomber e Durmisi, rientrante da alcuni problemi fisici. Saranno assenti soltanto gli infortunati Lombardi e Kupisz. Sarà ancora 3-5-2, con Bogdan, Gyomber e Mantovani in difesa; a centrocampo spazio a Coulibaly, Di Tacchio e Kiyine, mentre sugli esterni ci saranno Casasola e Cicerelli; in avanti il tandem Djuric-Tutino.

COME ARRIVA IL VICENZA - Mister Di Carlo dovrà fare a meno degli indisponibili Nalini, ex di turno, Ierardi e Da Riva, per il resto gruppo al completo. Recuperato anche Dalmonte dopo qualche turno di stop. Spazio al 4-3-1-2: davanti a Grandi ci sarà la linea a quattro composta da Bruscagin, Pasini, Cappelletti e Beruatto; a centrocampo si vedranno Zonta, Rigoni e Agazzi, mentre in avanti Giacomelli agirà alle spalle del tandem Jallow-Longo.