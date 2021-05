Serie B, si chiude la 38^ e ultima giornata: festa granata, per la Salernitana è Serie A!

Al via alle 14:00 le gare dell'ultima giornata del campionato di Serie B, che si sono concluse poco fa.

A raggiungere l'Empoli in Serie A è la Salernitana; per il Monza, con Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e ChievoVerona, sono invece playoff. Grande delusa la SPAL, che non aggancia gli spareggi promozione nonostante le iniziali premesse.

A salutare la Serie B, ma non per motivi di festa, è anche il Cosenza, che retrocede in Serie C con Reggiana, Pescara ed Entella; non si giocheranno i playout, il Pordenone è infatti salvo.

Di seguito finali:

ChievoVerona-Ascoli 3-0 (19' e 57' Canotto, 80' Garritano)

Cittadella-Venezia 1-1 (33' Bocalon, 51' Baldini)

Empoli-Lecce 2-1 (24' Rodríguez, 52' La Mantia, 70' Matos)

Monza-Brescia 0-2 (69' Ayé, 78' Mangraviti)

Pescara-Salernitana 0-3 (67' [rig.] Anderson, 72' Casasola, 81' Tutino)

Pisa-Entella 3-2 (25' Koutsoupias, 38' Belli, 71' [rig.] Marsura, 76' Palombi)

Pordenone-Cosenza 2-0 (78' Butic, 94' [aut.] Crecco)

Reggina-Frosinone 0-4 (28', 38' e 78' Novakovich, 76' Ciano)

SPAL-Cremonese 1-0 (81' Segre)

Vicenza-Reggiana 2-1 (13' Giacomelli, 37' Yao, 91' Jallow)

E ora la classifica definitiva: