Serie B, si va verso lo stop del campionato, ma da dopo il 24 aprile. Playoff verso lo slittamento

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Consiglio Direttivo di Serie B avrebbe deciso per lo stop del campionato dopo lo stop dell’ASL di Pescara alla squadra abruzzese. Uno stop che però non dovrebbe partire dopo questo fine settimana (con quindi il rinvio sia del turno infrasettimanale sia del turno in programma il prossimo weekend), ma da dopo il 24 aprile per permettere al Pescara di recuperare le tre gare (nelle date del 27 aprile e del 1 e 4 maggio) rinviate a causa dello stop imposto dalle autorità sanitarie. Le ultime due giornate di campionato andrebbero poi in scena il 7 e 10 maggio con lo slittamento, probabilmente di qualche giorno, dei play off. Si attende ora solo la conferma ufficiale da parte della Lega B.