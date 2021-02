Serie B, Spal-Pordenone: Marino recupera Di Francesco, tante assenze per Tesser

vedi letture

Obiettivo secondo posto, vincere per tornare a fare la voce grossa per la Spal che al Paolo Mazza in questo turno infrasettimanale se la vedrà con il Pordenone di Attilio Tesser. Una partita tosta per entrambe, gli estensi contro i ramarri che hanno obiettivi diversi ma gli ospiti punto a sorprendere. Partiamo dai padroni di casa, la squadra di Pasquale Marino è reduce da ben tre pareggi consecutivi ma il secondo posto resta ad un solo punto con l'Empoli davanti che appare in fuga. I problemi in attacco hanno anche minato il rendimento dei ferraresi che davanti hanno dovuto rinunciare a diversi giocatori chiave con in mezzo anche la partenza di Marco D'Alessandro. Il pari con il Cosenza ha lasciato qualche rimpianto, adesso in casa non si vuole sbagliare. Di contro arriva un Pordenone che senza Davide Diaw non ha più vinto, l'ultimo gol dell'attaccante adesso al Monza ha segnato anche l'ultima vittoria dei ramarri che hanno dato filo da torcere anche al Lecce due giornate fa. Da cancellare in fretta l'ultima sconfitta arrivata quasi a tempo scaduto. All'andata al Teghil fu un pirotecnico 3-3.

COME ARRIVA LA SPAL - Pasquale Marino non risolve i problemi davanti ma recupera Federico Di Francesco che nelle intenzioni del tecnico partirà almeno inizialmente dalla panchina. Assenti anche Floccari e Asencio, recupera Tumminello che non sarà schierato. Davanti nel 3-5-2 ci sarà la coppia formata da Paloschi e Seck, il classe 2001 quindi si avvia a conquistare la sua terza maglia da titolare consecutiva. Da verificare anche le condizioni di Valoti in mezzo al campo per completare il pacchetto di centrocampo con Salvatore Esposito e Missiroli.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Attilio Tesser fa la conta degli indisponibili, diverse defezioni per la squadra neroverde come ammesso dallo stesso tecnico. "Dispiace che siano ancora diversi gli assenti, è un periodo un po’ particolare su questo fronte, ma da queste situazioni dobbiamo cementare ulteriormente il gruppo. Con umiltà e convinzione del nostro calcio”. Gli assenti infatti saranno Bassoli, Calò, Mallamo e Pasa oltre a Gavazzi e Finotto. Davanti viaggia verso una maglia da titolare Morra al fianco di Butic con Ciurria alle spalle. In mezzo al campo dovrebbe essere Zammarini a prendere il posto dell'ex Juve Stabia Calò.