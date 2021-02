Serie B, Spal-Reggina: estensi alla ricerca della vittoria scacciacrisi

Sarà un grande match, quello che si terrà oggi al Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa della Spal, infatti, vanno a caccia di una vittoria che li proietterebbe a ridosso - risultati delle concorrenti permettendo - delle posizioni più nobili della classifica, mentre la Reggina dal canto proprio potrebbe dare un ulteriore stacco alle squadre in lotta per la salvezza diretta.

COME ARRIVA LA SPAL - Tante le problematiche in fatto di assenze per mister Pasquale Marino, che dovrà rinunciare al sempreverde Floccari in attacco. Out anche Missiroli e Seck a centrocampo e Ranieri in difesa. Possibile dunque la riproposizione del tandem Paloschi-Di Francesco, pur essendoci tanta curiosità attorno ad Asencio - già titolare accanto all'ex Milan - e Tumminello. Centrocampo tipo con Esposito e Segre a guidare le danze, mentre a sinistra tornerà Sernicola.

COME ARRIVA LA REGGINA - Ottima notizia per Marco Baroni, che ritrova un Di Chiara acciaccato - come chiarito in conferenza - ma disponibile. Non ci sono neanche Faty e Situm - quest'ultimo comunque recuperato - mentre è abbondanza in attacco dove nel 4-2-3-1 potrebbe esserci spazio per sorprese quali Okwonnkwo e Petrelli. Scalpitano Liotti, Bellomo e Bianchi, tutti papabili per un rientro dal primo minuto.