Serie B, SPAL-Venezia le formazioni ufficiali: Forte sfida Floccari. Esordio per Maenpaa

Sarà l'esperto Floccari a guidare l'attacco della SPAL nello scontro d'alta classifica contro il Venezia, fischio d'inizio alle ore 19:00. Al fianco del capitano ci sarà Di Francesco con Missiroli che agirà da mezz'ala libera di inserirsi in avanti. In difesa confermato il trio Tomovic-Okoli-Ranieri. Il Venezia risponde col ritorno dal 1° di Forte in attacco, affiancato da Di Mariano, e una novità in posta: giocherà il finlandese Maenpaa, all'esordio stagionale, al posto di Pomini. A centrocampo spazio per Crnigoj al fianco di Fiordilino e Maleh. Queste le formazioni ufficiali:

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Okoli, Ranieri; Sala, Mora, Esposito, Missiroli, Sernicola; Floccari, Di Francesco. Allenatore Rastelli

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. Allenatore Zanetti