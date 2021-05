Serie B, tutti i verdetti del 2020/21: Il Cosenza è la quarta retrocessa. SPAL fuori dai play-off

Questo pomeriggio la Serie B ha visto chiudersi la stagione regolare assegnando gli ultimi verdetti. Sarà la Salernitana ad accompagnare l’Empoli in Serie A in attesa che la terza squadra esca dai play off dove Monza e Lecce partiranno dalle semifinali. A giocarsi il primo turno invece saranno Venezia, Cittadella, ChievoVerona e Brescia con i lagunari che affronteranno la squadra di Aglietti in un derby regionale e il Cittadella che se la vedrà invece con le Rondinelle. La vincente della prima sfiderà il Lecce, mentre quella della seconda affronterà il Monza.

Salvo il Pordenone, che vince lo scontro diretto contro il Cosenza condannando i calabresi alla Serie C insieme alla Reggiana. Niente play out visto che fra l’Ascoli quint’ultimo e il club calabrese ci sono ben nove punti di distacco visto il regolamento che prevede che “la quartultima retrocedere direttamente se il distacco dalla quintultima supera i 4 punti”.

Verdetti:

Promosse in Serie A: Empoli, Salernitana

Ai Play Off: Monza, Lecce (in semifinale), Venezia, Cittadella, ChievoVerona, Brescia

Accoppiamento play off: Venezia-ChievoVerona e Cittadella-Brescia

In Serie C: Virtus Entella, Pescara, Reggiana, Cosenza