Serie B, Venezia-Virtus Entella: testacoda fondamentale al Penzo

vedi letture

Sarà bagarre quest'oggi in terra lagunare. Al Penzo di Venezia, infatti, i padroni di casa proveranno a conquistare i tre punti nella maniera più roboante possibile contro una Virtus Entella relegata al fondo della classifica di questo campionato di Serie B. Una squadra che può dire sicuramente la sua in chiave play-off, quella veneta, e che cercherà di raccogliere ancora bottino pieno contro i liguri che, dal canto loro, sanno di giocarsi tante piccole finali di qui alla fine del torneo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Dovrebbe farcela bomber Francesco Forte, assente contro il Pescara per un fastidio al piede ma in ripresa. Da capire chi, tra Pomini e il neo-arrivato finlandese Manpaa, difenderà la porta dei lagunari. Per il resto, classica abbondanza in attacco per mister Zanetti, che schiererà verosimilmente Aramu e uno tra Di Mariano e Johnsen a completare il tridente con il rientrante Forte o, eventualmente, con il suo sostituto Bocalon. Possibile esordio dal primo minuto per Dezi.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Entella che, dopo le 4 sconfitte di fila, arriverà al Penzo senza gli squalificati Costa e Koutsoupias. Out per infortunio anche Mazzocco. Attacco che potrebbe vedere la riconferma del tandem Capello-Brunori, anche se il secondo è insidiato dalla Zanzara De Luca. Mancosu e Rodriguez pronti a subentrare al duo iniziale dalla panchina. Possibili ritorni tra i titolari per Brescianini, Cardoselli e Coppolaro, mentre si candida a scendere in campo dal primo minuto Dragomir. In difesa occhio anche alla candidatura di Poli.