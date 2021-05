Serie B, Virtus Entella-Chievo: i veneti a Chiavari non possono sbagliare

Fischio d’inizio alle ore 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Questo pomeriggio va in scena la 37^ giornata di Serie B, con alcuni incontri che possono risultare determinanti ai fini della classifica. Tra questi figura Virtus Entella-Chievo, con i gialloblù in piena bagarre per i playoff. Un’occasione importante per la squadra di Aglietti, contro un’Entella che comunque vorrà chiudere degnamente il campionato. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Comunale di Chiavari, dirige la sfida il Sig. Matteo Marchetti di Ostia.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA – Salutare nel migliore dei modi la categoria, magari con una vittoria che manca dal 22 gennaio (2-1 contro il Pisa). La Virtus Entella si pone questo obiettivo, in un finale di campionato che la vede già matematicamente retrocessa. Pur mancando l’appuntamento con i tre punti da diversi mesi, i liguri hanno sempre onorato il campionato dando tutto quello che avevano. Questo deve essere l’atteggiamento anche contro il Chievo, che il tecnico Gennaro Volpe affronterà con il consueto 4-3-2-1. Out Pavic per squalifica, il suo posto potrebbe essere preso dall’ex di giornata Costa. Per il resto solita formazione vista dal primo minuto contro il Cittadella, con Meazzi e Schenetti alle spalle di Rodriguez.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Carattere, determinazione e soprattutto motivazioni. Sono queste le tre parole chiave decantate alla vigilia dal tecnico del Chievo Alfredo Aglietti, ben consapevole dell’importanza di questa gara. La sua squadra è in piena corsa per i playoff e, volendo fortemente questo obiettivo, deve far valere le sue maggiori motivazioni rispetto all’Entella. Per vincere questa partita, ben sapendo che sarà da affrontare con pazienza e senza presunzione, il mister si affida al solito 4-4-2. Mogos raggiunge Ciciretti e De Luca nel gruppo degli indisponibili, lasciando il posto sulla destra a Bertagnoli. I principali dubbi riguardano la difesa (con Leverbe e Gigliotti in corsa per giocare vicino a Rigione) e l’attacco, con Margiotta e Djordjevic candidati a fare da prima punta nel tandem insieme a Fabbro.