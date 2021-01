Si snellisce il calendario recuperi di B: è pari tra Vicenza e Chievo. Le aperture dei quotidiani

Va snellendosi il calendario dei recuperi di Serie B, con Vicenza-ChievoVerona dell'8^ giornata che si è giocato ieri: 1-1 il finale, le due formazioni venete non si sono fatte male, ma hanno smosso lievemente la classifica: i biancorossi hanno acciuffato il Brescia, i clivensi accorciato sul Lecce.

Questa, l'apertura de La Gazzetta dello Sport, "Vicenza, un gol per Pablito. Ma il Chievo sa rimediare", che aggiunge poi: "Gori sblocca il derby e dedica la rete a Paolo Rossi. Nella ripresa Margiotta entra e firma il meritato pari". Nel dettaglio del match: "Sembra un copione: si gioca al Menti, finisce pari. Nove partite in casa per il Vicenza, sette pareggi. L’1-1 col Chievo porta le firme di Gori e Margiotta ed è stato un bel derby (non si giocava da 13 anni) che ha permesso a Di Carlo di agganciare il Brescia e di portarsi a +5 sul playout e ad Aglietti di infilare l’ottavo risultato utile di fila e puntellare il settimo posto, in attesa di recuperare un’altra gara per scalare ulteriori posizioni".

Ecco poi il Corriere dello Sport: "Margiotta rialza il Chievo nel derby. Gori sulla botta di Beruatto spinge il Vicenza al 44’ Aglietti allunga la sua serie positiva a undici gare". "Il Chievo riacciuffa il Vicenza nel recupero del “Menti” e allunga a undici le gare senza sconfitta. La squadra di Aglietti, reduce da quattro vittorie consecutive, si sveglia soltanto nella ripresa e riesce a rispondere con Margiotta alla rete nella prima frazione di Gori", la chiosa.

Infine Tuttosport: "Lampo Margiotta. Il Chievo si salva". Sulla partita: "Il Vicenza frena la corsa del Chievo che, dopo due vittorie di fila, rallenta la corsa verso la zona promozione, mentre i biancorossi (terzo risultato utile consecutivo) ottengono un altro punto contro un'avversaria tecnicamente più forte ed esperta. Alla fine un pareggio equo tra due squadre che hanno cercato sino alla fine i tre punti, con i biancorossi avanti all'intervallo ma con gli ospiti che hanno letteralmente dominato la ripresa. Derby intenso con il Vicenza che ha sognato il successo pieno, ma dopo il pareggio il Chievo, apparso più tonico e pimpante nel finale, ha sfiorato il successo pieno".

Spazio alla stampa locale. "Lane, punto d’orgoglio" è l'apertura del Corriere del Veneto - ed. Vicenza e Bassano, che prosegue poi: "Fiera degli ex, il Vicenza controlla e colpisce con Gori a fine primo tempo. Il Chievo pareggia con Margiotta e va vicino al raddoppio ma i biancorossi chiudono gli spazi".

Più sponda Chievo il Corriere dei Verona, "Chievo da rimonta: pari nel derby", che aggiunge "Negli ultimi trenta metri il Chievo è una squadra che deve ancora trovarsi. Non è colpa di Aglietti, che d’idee ne sforna. È la mancanza d’un ariete vero, cioè il neo cerchiato in rosso sul mercato. A Vicenza l’avantreno cambia per la nona volta nelle ultime nove uscite: prima la variante fantasia, Giaccherini e Ciciretti larghi con Garritano dietro De Luca, poi Giaccherini più avanzato, infine i muscoli di Margiotta, al quarto graffio stagionale, e di Djordjevic, che piglia un palo quasi involontario".

A tinte gialloblù anche L'Arena: "Margiotta ci mette la testa. E il Chievo fa 1-1". Nello specifico: "Gara combattuta al Menti contro un Vicenza gagliardo premiato a fine primo tempo da un tocco di Gori. L'attaccante gialloblù coglie il giusto pari nella ripresa".

Chiude Il Giornale di Vicenza: "Vicenza guerriero, un punto che ne vale tre". E sul match: "Se la cazzimma avesse un volto sarebbe quello di gente come Rigoni, Cinelli o Pasini. Quelli che hanno retto l'urto di un Chievo che ha provato fino in fondo a vincere sbattendo sul muro del Vicenza. Un pareggio che vale una vittoria".