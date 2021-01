Sorensen: "Pescara è per una buona opportunità. Se il mister mi chiama sono pronto"

Frederik Sorensen sarà presto un nuovo difensore del Pescara. Ieri l'arrivo in città del giocatore, le visite e l'attesa per la firma, oggi le prime parole da (quasi) biancazzurro, rilasciate ai canali social del club: "Non vedo l'ora di conoscere i compagni. Con il Delfino ho giocato contro quando ero al Bologna, conoscevo la piazza e mi fa piacere che mi hanno cercato con forza. Per me è una buona opportunità. Mi sono sempre allenato e se il mister chiama io sono pronto".