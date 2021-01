SPAL, c'è la Juve. Marino: "Paloschi riposa, Floccari titolare". I convocati per la Coppa

"Così come con il Sassuolo anche domani sera gestiremo le energie e le forze. La priorità resta il campionato, nonostante la partita sia importante”: così, in conferenza stampa, il tecnico della SPAL Pasquale Marino, parlando dell'odierna sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Qualche cenno, poi alla formazione: "Paloschi riposerà sicuramente. Non partirà dall’inizio perché è stato in campo tutta la partita contro la Cremonese. Floccari partirà titolare. Moro e Seck stanno crescendo. Dobbiamo fare di necessità e virtù contro una squadra fortissima. D’Alessandro? Resta a casa come contro la Cremonese”.

Ed ecco quindi diramata, poco fa, la lista dei convocati: out Mora e Murgia, non convocati per problemi di gastroenterite.

Questo l'elenco:

PORTIERI: Berisha, Minelli, Thiam

DIFENSORI: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI: Dickmann, Esposito, Missiroli, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti, Viviani

ATTACCANTI: Brignola, Floccari, Moro, Paloschi, Seck.