Spal-Empoli 1-1, le pagelle: Mancuso non basta, Esposito glaciale dal dischetto

Queste le valutazioni di Spal-Empoli: gara terminata 1-1.

SPAL-EMPOLI 1-1

Marcatori: 27’ Mancuso (E), 78’ rig. Esposito (S)

SPAL

Berisha 6 – Bravo nell’anticipare gli attaccanti empolesi con qualche uscita, ma non può nulla sul sinistro di Mancuso.

Tomovic 6 – Ha un buon impatto sulla partita, per poi soffrire le azioni offensive dell’Empoli soprattutto nel primo tempo.

Vicari 7 – Il migliore della retroguardia spallina e più in generale dell’intera formazione di Marino, per via di alcuni ottimi recuperi che limitano il passivo.

Ranieri 6 – Quando l’Empoli comincia a spingere maggiormente dalla sua parte, come in occasione del gol, comincia ad andare in difficoltà. Meglio dopo l’intervallo.

Strefezza 6,5 – Ingaggia un duello di fuoco con Parisi, contenendolo bene per poi proporsi diverse volte in avanti.

Missiroli 5,5 – Prova abbastanza anonima dell’ex centrocampista del Sassuolo, che soffre la verve dei dirimpettai empolesi. (Dal 61’ Segre 6 – Ha il merito e la furbizia di conquistarsi il rigore del pareggio)

Esposito 7 – Si fa vedere maggiormente per come battaglia in mezzo al campo piuttosto che per la precisione con cui imposta l’azione. Da giocatore di carattere, nella ripresa si presenta sul dischetto e firma l’1-1.

Mora 6 – Tanta sostanza in mezzo al campo da parte sua, alla quale non abbina sempre la necessaria precisione nei passaggi. Migliora nella seconda frazione di gioco.

Sernicola 6 – Qualche iniziativa sulla corsia di sinistra da parte dell’esterno, spesso nel vivo dell’azione offensiva. (Dall’81’ Dickmann s.v.)

Di Francesco 5,5 – Fatica ad incidere negli ultimi metri, sia in fase di rifinitura che di conclusione. (Dal 61’ Floccari 6 – Va vicino al gol in una circostanza, con un destro che lambisce il palo alla destra di Brignoli)

Paloschi 6 – Aldi là del gol che gli viene annullato per fuorigioco, viene contenuto nel migliore dei modi dai centrali empolesi. Cresce nella ripresa per partecipazione al gioco. (Dall’81’ Asencio s.v.)

EMPOLI

Brignoli 6 – Primo tempo senza troppi patemi, in cui si limita a qualche uscita per impedire ai giocatori spallini di concludere. Nella ripresa sfiora il miracolo sul rigore di Esposito.

Fiamozzi 6 – Parte in modo guardingo, per poi spingere sulla destra con sempre maggiore costanza.

Romagnoli 6 – Guida con autorità la difesa, limitando al minimo lo occasioni capitate agli attaccanti della Spal. L’episodio del rigore appare più una leggerezza dell’arbitro che non una sua ingenuità.

Casale 5,5 – Sostituisce Nikolaou, segnalandosi per delle buone chiusure difensive. Si fa sfuggire Paloschi nell’azione che porta al rigore.

Parisi 5,5 – Soffre e non poco contro Strefezza, non riuscendo ad incidere come al solito sulla sinistra.

Ricci 6,5 – Ennesima prova di qualità per il classe 2001, che tra le altre cose lancia Mancuso in occasione del gol. Cala d’intensità nella seconda frazione di gioco. (Dall’86’ Crociata s.v.)

Stulac 6,5 – Ottima prestazione per il centrocampista che imposta, guida il pressing alto dei suoi e ad inizio gara sfiora anche il gol.

Haas 6 – Con i suoi inserimenti senza palla, risulta una spina nel fianco per i giocatori avversari soprattutto nel primo tempo.

Bajrami 6 – Svaria su tutto il fronte offensivo, creando sempre più problemi alla difesa spallina. Meno incisivo nella ripresa, soprattutto dopo un colpo subito che lo costringe al cambio. (Dal 72’ Moreo 6 – Sfiora il gol da tre punti nel finale, con un colpo di testa che termina alto)

La Mantia 5,5 – Si fa notare più con le sponde per i compagni di reparto che in fase conclusiva. Quando ha l’occasione di segnare, viene stoppato alla grande da Vicari. Prova in generale al di sotto dei suoi standard. (Dall’81’ Matos s.v.)

Mancuso 7 – Inizialmente viene contenuto bene dalla difesa della Spal, ma alla prima occasione segna con un bel sinistro confermandosi un bomber di spessore.