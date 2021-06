SPAL, fra nuovo allenatore e cambio di proprietà. Tacopina dà l'ok per l'arrivo di Clotet

vedi letture

In casa SPAL non si placano le voci di un ingresso in società dell'ex presidente di Bologna e Venezia Joe Tacopina. Le trattative con la famiglia Colombarini infatti proseguono con la tifoseria che appare divisa fra chi sarebbe entusiasta dell'arrivo dell'avvocato statunitense considerato adatto ad assicurare investimenti importanti per tornare in Serie A e chi invece preferirebbe continuare con al comando gli artefici della scalata dalla C2 alla massima serie. Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, Tacopina avrebbe dato l'ok al tesseramento di Pep Clotet come allenatore dopo aver avuto indicazioni positive da quel Giorgio Perinetti, conosciuto ai tempi di Venezia, che lo scorso anno era il ds del Brescia allenato dal catalano.