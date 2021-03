SPAL, Marino: "Se mi preoccupa il Pescara? Tutti dipende dalla nostra prestazione"

"Di vincere ne parliamo da un po', c'è sempre stata la volontà di farlo, e la prestazione di Salerno è stata buona: chi vive il nostro momento, non esaltante, e concede poco tenendo possesso e creando dà un segnale importante. Sono fiducioso, la squadra vuole portarsi fuori da questa situazione": esordisce così, nella conferenza pre partita, il tecnico della SPAL Pasquale Marino.

Che parla poi del Pescara, avversario della 27^ giornata del campionato: "Il Pescara è in salute e reduce da buoni risultati, ma tutto dipende dalla nostra prestazione, come sempre: servono agonismo e intensità, oltre al giusto approccio, perché così possono venire fuori i veri valori. Serve sempre attenzione, concentrazione, e quella non ci sta mancando, vedo dei miglioramenti: di errori ne sono stati fatti, ora non possiamo più permetterceli. Prima anche le assenze hanno pesato, ma la voglia di andare oltre l'abbiamo sempre avuta".

Spazio quindi a una nota sulla squadra. Indisponibili Berisha (per edema post traumatico con punti di sutura al ginocchio sinistro), Viviani e Floccari: "Stiamo recuperando chi viene da un infortunio, per alcuni ci vuole tempo, altri avrebbero bisogno di rifiatare ma complessivamente credo che la squadra stia discretamente. Si stanno allenando bene tutti, per mettersi a disposizione: essendo poi la terza gara in una settimana, chiaro che a livello di formazione qualche cambio ci sarà. Però non voglio entrare troppo nel dettaglio dei singoli, è un momento importante e dobbiamo uscire da un momento anche psicologicamente difficile: in campo va chi è più in forma, chi ha più autonomia. Con noi ci saranno poi Seck e un portiere della Primavera".