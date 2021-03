SPAL, Marino: "Viviani a letto con l'influenza. Missiroli? Forse torna sabato". I convocati

“Seck ha preso una botta all’occhio e dovrà stare fermo fino a domani. Viviani è a letto con l’influenza e la tonsillite. Strefezza è entrato forte su un contrasto e ha preso una botta al ginocchio. Oggi ha iniziato a corricchiare e speriamo possa recuperare per sabato. Floccari e Missiroli? Missiroli si era reso quasi disponibile a venire con noi, ma l’ematoma si sta sciogliendo e abbiamo preferito non rischiarlo. Probabilmente sarà tra i disponibili sabato. Per Floccari è ancora presto”, con queste parole Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha analizzato in conferenza stampa le disponibilità in vista della gara di domani contro la Salernitana.

In seguito, attraverso i propri canali ufficiali la SPAL arriva la distinta con i convocati per la gara contro la Salernitana:

Portieri: Berisha, Gomis, Thiam

Difensori: Okoli, Ranieri, Splatro, Tomovic, Vicari

Centrocampisti: Dickmann, Esposito, Murgia, Sala, Segre, Sernicola, Valoti

Attaccanti: Asencio, Di Francesco, Moro, Paloschi, Tumminello