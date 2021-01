Spal-Monza 1-1, le pagelle: Valoti segna un bel gol, Boateng delude

Spal-Monza 1-1

Marcatori: 13’Gytkjaer (M), 30’Valoti (S).

SPAL

Berisha 6- Non può nulla sul bel colpo di testa ravvicinato che porta avanti gli ospiti. Sicuro e preciso in tutte le altre situazioni in cui viene chiamato in causa.

Tomovic 5,5- Fatica parecchio a contenere le sgasate offensive di Mota che cerca di batterlo in velocità, riuscendoci il più delle volte.

Vicari 6- Cerca di reggere l’urto con gli avanti biancorossi, non sfigura.

Ranieri 6,5- Dal suo lato la Spal non corre nessun pericolo grazie alla sua prestazione positiva.

Strefezza 5,5- Una partita dai due volti: in fase difensiva soffre terribilmente e non sa se raddoppiare su Mota oppure tenere Augusto. Quando invece può spingere in fase offensiva crea dei problemi.

Missiroli 5,5- Silente per la maggior parte del match, non si fa mai vedere dalle parti di Di Gregorio. Migliora nella ripresa

Mora 5,5- Prima al Mazza da titolare per l’acquisto del mercato di gennaio in casa Spal. Non riesce a seguire Gytkjaer fin dentro l’area in occasione del vantaggio del Monza. (Dal 64’ Esposito 5,5- I suoi traccianti non sono tutti ben calibrati).

Valoti 7- Bellissimo il gol al volo che vale il pareggio per i suoi: si coordina in maniera perfetta e trafigge il portiere del Monza. Non c’è solo la rete nella sua bella gara, ma anche tanta abnegazione e voglia di decidere il match. (Dal 78’ Dickmann sv).

Sala 6,5- Pennella con il suo piede “debole”, il destro, un bellissimo assist per Valoti. (Dal 78’ Sernicola sv).

Paloschi 5,5- Si lamenta a fine primo tempo per un possibile rigore, non riesce a dialogare con il suo compagno d’attacco.

Seck 6- Dopo la bella prestazione allo Stadium contro la Juventus torna di nuovo titolare: va a fiammate, ha numeri e qualità per poter essere decisivo. (Dal 91’ Moro sv).

MONZA

Di Gregorio 6,5- Può veramente poco sulla bellissima conclusione di Valoti, due belle parate su Seck nella ripresa mantengono in partita i suoi.

Sampirisi 5,5- Qualche responsabilità sul gol del pari perché Sala sterza dal suo lato di competenza. (Dall’83 Donati sv).

Bellusci 6- Guida con autorevolezza la retroguardia biancorossa.

Bettella 6- Rischia grosso su Paloschi negli ultimi minuti della prima frazione perché trattiene il giocatore scuola Milan in area: l’arbitro giudica il contatto congruo e lascia proseguire.

Carlos Augusto 6,5- Il tandem con Mota funziona a meraviglia ed è dalla sinistra dove il Monza fa più male alla Spal.

Frattesi 5,5- Oggi gli mancano inserimenti e le misure. Non riesce a far girare il pallone come suo solito. (Dal 90’Armellino sv).

Barberis 5,5- Viene schermato da Valoti e la sua visione di gioco, unita alle geometrie, vengono oscurate.

Barillà 6- La solita dose di corsa e sostanza che non fanno mai male in una categoria così fisica.

Boateng 5,5- Non una grande prestazione per la stella del Monza che non riesce a combinare molto. (Dall’83 Ricci sv).

Gytkjaer 6,5- Si vede poco ma quando ha la sfera per poter portare in avanti i suoi non sbaglia quasi mai: infatti nemmeno stavolta fallisce. (Dal 64’ Diaw 6- Un buon impatto con la nuova maglia, pressa altissimo).

Mota 6,5- E’ l’uomo ovunque per i biancorossi, fa venire il mal di testa a Tomovic e sguscia via continuamente nella prima frazione. Dopo l’intervallo sparisce completamente dai radar.