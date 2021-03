Spal, Mora: "Mancato solo il gol. Rigore non fischiato? Non so come si faccia a vincere, allora..."

A margine della gara tra Spal ed Entella, finita 0-0, Luca Mora, tra i migliori degli spallini in campo, ha parlato così:"La gara? Siamo delusi perché abbiamo dominato. Siamo dispiaciuti, perché la prestazione c’è stata, ma non siamo riusciti a fare gol. Abbiamo fatto dieci cambi e abbiamo perso tempo dal primo della ripresa. Non ci hanno fischiato neanche un rigore con un braccio largo, Io non so come si faccia a vincere le partite, allora. Continuiamo a giocare così. L’Entella è una squadra forte, in contropiede abbiamo rischiato. Problema gol? Oggi ne abbiamo mancati tanti, il migliore in campo è stato Borra, che non giocava da tempo. La mia prestazione? Sto bene mentalmente e fisicamente. Siamo tutti a disposizione del mister. Giochiamo tra tre giorni col Pisa, avremo la possibilità di giocare tutti”.