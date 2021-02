SPAL, Paloschi: "Mi piacerebbe segnare il gol promozione. Tumminello? Mi fa sentir vecchio"

L’attaccante della SPAL Alberto Paloschi ha parlato al Corriere dello Sport della voglia di trascinare la squadra verso il ritorno in Serie A: “Ci sono momenti in cui le cose vanno un po' male, ma stiamo lavorando duramente per uscirne. Le prestazioni comunque non sono mai mancate, neanche contro squadre forti come Empoli o Monza. Se arrivasse un altro filotto di sei vittorie la classifica migliorerebbe nell'ottica promozione diretta e ci eviterebbe di affrontare un finale di rincorsa. In B ogni episodio può cambiare un momento. - continua l’attaccante parlando del suo rendimento - Noi attaccanti non siamo mai contenti, vorremmo sempre segnare di più. Ci sono periodi dove tiri tanto, ma il pallone non entra e altri dove ti rimbalza addosso e fai gol. Intanto proverò a far il meglio. Certo, la rete della promozione sarebbe una cosa bellissima Tumminello? Mi fa sentire vecchio. Battute a parte, credo questo sia un motivo d’orgoglio. Ma io stesso credo che a ogni età si possa sempre imparare qualcosa”.